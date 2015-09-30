احتجاز حاجًة مصرية للاشتباه في إصابتها بفيروس «كرونا» عقب عودتها للقاهرة

احتجزت سلطات الحجر الصحي في «مطار القاهرة» الدولي، حاجًة مصرية الجنسية فور وصولها من الأراضي المقدسة للاشتباه في اصابتها بفيروس «كرونا»، وذلك لارتفاع درجة حرارتها وإصابتها بحالة قيء شديد وسعال، وجرى نقلها الي مستشفي حميات العباسية للتأكد من حالتها.

صرحت مصادر طبية، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الحجاج علي الطائرة السعودية القادمة من المدينة المنورة تلاحظ لأطباء الحجر الصحي ارتفاع درجة حرارة الحاجة “فوزية . ع .ا” ٧١ عامًا، وإصابتها بحالة قيء شديد، ليقرر مدير الحجر الصحي، الدكتور مدحت قنديل، إنهاء إجراءات وصولها وعزلها بمستشفى حميات العباسية لتوقيع الكشف الطبي وعمل الإسعافات اللازمة والتأكد من عدم إصابتها بفيروس “كرونا”، ونقلها داخل سيارة إسعاف إلى المستشفى تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار.