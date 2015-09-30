أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

احتجاز حاجًة مصرية للاشتباه في إصابتها بفيروس «كرونا» عقب عودتها للقاهرة

Google+ Print
احتجاز حاجًة مصرية للاشتباه في إصابتها بفيروس «كرونا» عقب عودتها للقاهرة احتجاز حاجًة مصرية للاشتباه في إصابتها بفيروس «كرونا» عقب عودتها للقاهرة

احتجزت سلطات الحجر الصحي في «مطار القاهرة» الدولي، حاجًة مصرية الجنسية فور وصولها من الأراضي المقدسة للاشتباه في اصابتها بفيروس «كرونا»، وذلك لارتفاع درجة حرارتها وإصابتها بحالة قيء شديد وسعال، وجرى نقلها الي مستشفي حميات العباسية للتأكد من حالتها.

صرحت مصادر طبية، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الحجاج علي الطائرة القادمة من المدينة المنورة تلاحظ لأطباء الحجر الصحي ارتفاع درجة حرارة الحاجة “فوزية . ع .ا” ٧١ عامًا، وإصابتها بحالة قيء شديد، ليقرر مدير الحجر الصحي، الدكتور مدحت قنديل، إنهاء إجراءات وصولها وعزلها بمستشفى حميات العباسية لتوقيع الكشف الطبي وعمل الإسعافات اللازمة والتأكد من عدم إصابتها بفيروس “كرونا”،  ونقلها داخل سيارة إسعاف إلى المستشفى تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020