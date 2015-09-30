«الداخلية»: مصرع 4 من “اللجان النوعية” بالارهابية في تبادل لاطلاق النار بالبحيرة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاربعاء مصرع 4 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالجماعة الارهابية في تبادل لاطلاق النار بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك فى إطار أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإرهابية وخاصةً من أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية والمتورطة فى إرتكاب العديد من العمليات العدائية والتخريبية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة .

فقد أسفرت الجهود عن تحديد أعضاء لجنة العمليات النوعية للجماعة الإرهابية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة المسئولة عن إرتكاب العمليات الإرهابية الآتية :-

- إغتيال أمين الشرطة / ربيع محمد عصفور ” من قوة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة ” .

- تفجير عبوة ناسفة بجوار مركز شرطة الدلنجات

- تفجير عبوة ناسفة بجوار محكمة الدلنجات .

- تفجير عبوة ناسفة بجوار مكتب بريد الدلنجات .

- زرع ( 6 ) عبوات ناسفة ببرج كهرباء جهد عالى بطريق الدلنجات .

- تفجير عبوتين ناسفتين أسفل برج كهرباء داخل حديقة سفارى ببندر الدلنجات .

وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهداف إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية أثناء عقد أعضاء تلك اللجنة لقاء تنظيمى للإعداد لإحدى عملياتهم الإرهابية والتى كانت ستستهدف أحد الأكمنة الشرطية بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 30 سبتمبر الجارى.

وبمجرد إستشعارهم بتواجد القوات بادرت تلك العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة حيث بادلتهم القوات بالمثل مما أسفر عن مصرعهم وهم كلٍ من :” مسئول اللجنة ” محمد أحمد يوسف العمورى، و أعضاء اللجنة عمار محمد عبدالمجيد محمد ، حمادة محمد محمد فتح الباب، محمد حمدى عبدالوهاب زيد .

كما تم العثور على بندقية آلية ، وطبنجة مُبلغ بسرقتها ، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

وستستمر أجهزة وزارة الداخلية فى بذل أقصى طاقتها فى ملاحقة وضبط أعضاء وكوادر الجماعات الإرهابية وتنفيذ الضربات الإستباقية للتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية وتجفيف منابع الدعم اللوجيستى لعناصرها لضمان أمن وإستقرار البلاد .​