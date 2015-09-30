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مؤلفة «فياجرا الوجع» تكشف خبايا المسكوت عنه في الواقع المؤلم

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مؤلفة «فياجرا الوجع» تكشف خبايا المسكوت عنه في الواقع المؤلم مؤلفة «فياجرا الوجع» تكشف خبايا المسكوت عنه في الواقع المؤلم

الاعلامية – ايمان عز الدين

استضافت الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامجها «مفتاح الحياة» على فضائية «الحياة 2»؛ الكاتبة سماح أبو العلا مؤلفة كتاب «فياجرا الوجع»، وقالت إيمان، السطور في الرواية كانت أكثر استفزازًا من اسم الرواية نفسها، لأنها كشفت عن شروخ داخل المجتمع المصري، وكشفت أيضًا عن انهيار كثير من القيم الإنسانية ، فهي تجسيد لخبايا مسكوت عنها مثل “زنا المحارم”، وتتحدث عن واقع مؤلم، وآفة إجتماعية، وأضافت إيمان أن البطلة في الرواية تتحدث عن واقع حياتها، وكيف تحولت فريسة لأبيها وأخيها.

من جانبها قالت سماح أبو العلا، إن والدها لم يأخذ حظه من التعليم، ولكنه أدرك ذلك، وحاول تعويضه مع أبناءه، حيث كان يجسد لأبناءه المشاكل في شكل وقصص. وأضافت، الدافع وراء الرواية كان من واقع الحياة ومشكلات حقيقية، فالبطلة اسمها حياة، و مشاكلها قد تكون للبعض تافهة مثل الأهل الذين يميزون البنت

عن البنت البيضاء حتى لو كانتا شقيقتين، كذلك يتعرض لمشكلة الختان، ومايحدث للبنت وقتها وتأثيره النفسي على الفتاة.

وأشارت إلى أن ما نقرأه من مشكلات مثل التحرش يمثل 100 % في المجتمع، وأن التحرش في المنزل يصل لأكثر من 90 %، وأسباب ذلك أن الأب لم يعد يتحدث مع ابنته. وأختتمت أن سبب تسمية “فياجرا الوجع” أن الأب كان يأخذ منشطات جنسية وكذلك الأخ، وفي ليلة زفاف أخته، وبعدما تناول المنشط رأى أخته فاغتصبها.

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