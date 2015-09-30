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وكيل تعليم القليوبية تتفق مع الأهالى على عدم تحويل مدرسة قليوب لتجريبية

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وكيل تعليم القليوبية تتفق مع الأهالى على عدم تحويل مدرسة قليوب لتجريبية وكيل تعليم القليوبية تتفق مع الأهالى على عدم تحويل مدرسة قليوب لتجريبية
تراجعت ألفت فرغلى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عن قرارها بتحويل مدرسة الحديثة بقليوب إلى مدرسة تجريبية بسبب قيام أولياء الأمور بالتجمهر أمام المدرسة صباح اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته فرغلى والدكتور نبوى باهى مدير التعليم بالمحافظة واللواء طارق زايد رئيس مجلس مدينة قليوب مع الأهالى عقَّب تجمهر عدد منهم أمام المدرسة اليوم.

وقال رئيس مجلس المدينة إن مدرسة قليوب الحديثة سوف تستمر بعملها بنظام اليوم الكامل ونفى إشاعة أن المدرسة تعمل فترتين، وعلى إدارة المدرسة توفيق أوضاع جدولها والكثافات بالفصول حسبما يصب بصالح العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه ستتم إضافة الفصول التجريبية لحين توفير المبنى الخاص بالتجريبيات، كما تم ترشيح مكانين وسيتم عرضهم على المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لاستكمال باقى الإجراءات.

- تجمهر أهالى قليوب بسبب تحويل مدرسة عادية إلى تجريبية
>http://www.youm7.com/story/2015/9/30/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2367424#.VgwbzN-qqko

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