ضبط مصنع غير مرخص ينتج أسلاكًا كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط شقيقين يديران مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية غير مطابق للمواصفات.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا العميد فهيم مكاوى- مدير مباحث التموين عن قيام كل من المدعو محمد. م. م 38 سنة وشقيقه المدعو أسامة 35 سنة والمقيمين بناحية مركز المنصورة بإدارة، وتشغيل مصنع بنفس الناحية بدون ترخيص لإنتاج الأسلاك الكهربائية، مستخدمين خامات ردئية مما يضر بالمواطنين، حيث إن تلك المنتجات ينتج عنها حرائق لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ووضع علامات تجارية عليها خاصة ببعض الشركات المشهورة فى هذا المجال بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تشكلت حملة تموينية، تحت إشراف السادة ضباط ومفتشى تموين الإدارة، أسفرت عن ضبط المدعو محمد. م. م، وذلك لحيازته 50 بكرة سلك نحاس 0.27 زنة الواحدة 4 كجم بإجمالى وزن 200 كجم طول الواحدة 4000 متر بإجمالى 200000 متر، و30 بكرة سلك نحاس 0.26 زنة الواحدة 4 كجم بإجمالى وزن 120 كجم طول الواحدة 4000 متر بإجمالى 120000 متر، و7 بكرة سلك نحاس 0.56 زنة الواحدة 20 كجم بإجمالى وزن 140 كجم طول الواحدة 3000 بإجمالى عدد 21000 متر.

كمت تم ضبط 40 بكرة سلك نحاس 0.37 زنة الواحدة 20 كجم بإجمالى وزن 800 كجم طول الواحدة 3000 متر بإجمالى 120000 متر، و12 بكرة سلك نحاس 0.60 زنة الواحدة 100 كجم بإجمالى وزن 1.200 طن طول الواحدة 3000 متر بإجمالى 36000 متر، و50 بكرة سلك مجدول1، 1.5 ملى طول الواحدة 100 متر بإجمالى 5000 متر منتج نهائى، و50 بكرة سلك مجدول طول الواحدة 100 متر بإجمالى 5000 متر منتج نهائى و50 شيكارة معبأة حبيبات بلاستيك زنة الواحدة 25 كجم بإجمالى وزن 1.250 طن تستخدم فى عمليات التصنيع.

كما تم ضبط و 150 بكرة بلاستيك فارغة تستخدم فى لف الاسلاك المنتج النهائى و 1 ماكينة كمبيوتر لزوم طبع البيانات على المنتجات و1 ماكينة خاصة بسحب الأسلاك الكهربائية و2500 استيكر لاصق و1500 استيكر لاصق خاص بالأسلاك المجدولة، بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى، ومقلدة وعدم وجود علامة تجارية مسجلة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 القانون رقم 24 لسنة 1977 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 2002 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994، وتم سحب عينات لإرسالها لمعامل مصلحة الكمياء بالقاهرة، كما تمالتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19794 جنح مركز المنصورة لسنة 2015.



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