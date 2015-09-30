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مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم بطريق بلبيس- أبوحماد بالشرقية

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مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم بطريق بلبيس- أبوحماد بالشرقية مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم بطريق بلبيس- أبوحماد بالشرقية
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون فى حادث تصادم بالطريق العام "بلبيس- أبوحماد" بالشرقية وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة ملاكى بالطريق العام "بلبيس- أبوحماد"، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة، وجار نقل أثار الحادث.
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