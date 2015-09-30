ضبط 3 قضايا سلاح نارى و37 قضية مخدرات و12 حالة تعرض لأنثى بالإسكندرية

أعلن اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية نتائج حملة أمنية قامت بها المديرية.

وقال حجازى فى بيان له اليوم إنه تم إعداد حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات الإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من لإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأوضح حجازى أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 قضية حيازة سلاح نارى "2بندقية خرطوش – طبنجة عيار 8.5 – 3 طلقات خرطوش"، و16 قضية اتجار فى مخدر الحشيش بـ 5 طرب "تزن حوالي 1190 جرامًا"، و21 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة بإجمالى 141402 قرص".

وفى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 58 قضية إحراز سلاح أبيض، وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات الفنية والآداب العامة تم ضبط 12 قضية تعرض للإناث بالطريق العام، و2 قضية فعل فاضح بالطريق العام، وقضية احتساء خمور بالطريق العام، وقضية ألعاب نارية بـ" 59 " صاروخ، و4 قضايا عرض قنوات فضائية مشفرة، و2 قضية إعادة بث خدمات إنترنت، و2 قضية شبكة نت بدون ترخيص، و2 قضية بلاى ستيشن، و4 قضايا قاعة أفراح بدون ترخيص، و2 قضية التحريض على الفسق، و8 قضية محال عامة بدون ترخيص.

وفي مجال القضايا النوعية تم ضبط 6 قضايا فحص 6 شقق مفروشة، و12 فحص ملف شقى خطر، و6 ضبط مراقب هارب، و 2 ضبط متهم محكوم عليه" بالمؤبد "، و4 ضبط وإحضار متهم هارب، و3 قضية تشرد ، و 4قضايا تسول، وعثور على سيارات مبلغ بسرقتها، وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 12 حكم جناية ، و695 حكم حبس، و373 غرامة ، و300 مخالفة، و1680 إجمالي الأحكام.

وفى مجال رفع إشغالات الطريق تم رفع 35 حالة إشغال طريق متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 2560 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط14 دراجة نارية بدون ترخيص، و2 قضية سمسرة داخل وحداة المرور.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 15 قضية تموينية متنوعة، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة.