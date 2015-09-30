مصدر سورى: الطيران الروسى شن غارات جوية على مواقع داعش فى الرستن وزعفران

قال مصدر عسكرى سورى: إن الطيران الروسى، نفذ اليوم الأبعاء، عدة ضربات جوية استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق الرستن وتلبيسة والزعفران والتلول الحمر وعيدون وديرفول ومحيط سلمية فى المنطقة الوسطى، وحققت إصابات مباشرة وأوقعت فى صفوفهم خسائر كبيرة.

وصرح مصدر عسكرى سورى لوكالة "سانا" الحكومية، أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة السورية شنت عمليات مكثفة فى إطار الحرب على الإرهاب التكفيرى الليلة الماضية وصباح اليوم دمرت خلالها تجمعات وخطوط إمداد للإرهابيين مع النظام التركى فى ريف حلب.

وكانت حصيلة قتلى التنظيمات الإرهابية التكفيرية أمس خلال عمليات الجيش السورى فى حلب وريفها زادت على 30 إرهابيا إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والسيارات المركب عليها رشاشات ثقيلة.

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