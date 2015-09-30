محمد دحلان: مؤسسة خليفة بن زايد تقدم 1579 منحة دراسية لخريجى جامعات غزة

وأكد دحلان عبر تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، مساء الأربعاء، إن المنحة الإماراتية شملت 1579 خريجا ، 936 منهم من خريجي جامعة الأقصى ، و 578 من خريجي جامعة الأزهر ، و65 خريجا من جامعة فلسطين ، وتصل قيمتها المالية الإجمالية إلى 700 ألف دولار أمريكي ، وهي موزعة على نحو عادل و موضوعي لمن يستحق .
وختم دحلان تصريحه قائلا : أتمنى كل الخير و التقدم لجميع خريجي الجامعات الفلسطينية ، و أبارك لمن استفاد من هذه المنحة الكريمة ، و أتوجه بعميق الشكر والامتنان لمؤسسة خليفة بن زايد و لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على الوقفات الكريمة و المتكررة مع شعبنا الفلسطيني، وخاصة بما يعزز صمود أهلنا في القدس وغزة ، وأعاهد أبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجدهم بمواصلة العمل من أجل تعزيز صمودهم وتخفيف معاناتهم في طريقهم نحو الحرية والاستقلال.