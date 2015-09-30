محمد دحلان: مؤسسة خليفة بن زايد تقدم 1579 منحة دراسية لخريجى جامعات غزة

قال القيادى الفلسطينى، عضو المجلس التشريعي، محمد دحلان، إن مؤسسة خليفة بن زايد آلِ نهيان تواصل عطاء الخير في فلسطين و تمد الأيادي البيضاء مجددا ، مؤكدا أنها قدمت مساعدة للخريجين من جامعات الأقصى والأزهر وفلسطين في قطاع غزة، حيث تم اختيار عدد من الخريجين من قبل لجنة برئاسة الدكتور جبر الداعور وتضم في عضويتها مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المشهود لها بالوطنية والنزاهة، موضحا ان الأولوية فيها لأبناء الشهداء والأسرى، وكذلك المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة إلى جانب أبنائنا من الخريجين المتفوقين .

وأكد دحلان عبر تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، مساء الأربعاء، إن المنحة الإماراتية شملت 1579 خريجا ، 936 منهم من خريجي جامعة الأقصى ، و 578 من خريجي جامعة الأزهر ، و65 خريجا من جامعة فلسطين ، وتصل قيمتها المالية الإجمالية إلى 700 ألف دولار أمريكي ، وهي موزعة على نحو عادل و موضوعي لمن يستحق .

وختم دحلان تصريحه قائلا : أتمنى كل الخير و التقدم لجميع خريجي الجامعات الفلسطينية ، و أبارك لمن استفاد من هذه المنحة الكريمة ، و أتوجه بعميق الشكر والامتنان لمؤسسة خليفة بن زايد و لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على الوقفات الكريمة و المتكررة مع شعبنا الفلسطيني، وخاصة بما يعزز صمود أهلنا في القدس وغزة ، وأعاهد أبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجدهم بمواصلة العمل من أجل تعزيز صمودهم وتخفيف معاناتهم في طريقهم نحو الحرية والاستقلال.