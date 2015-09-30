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الداخلية:مقتل 5 إرهابيين حاولوا استهداف كمين واغتالوا شرطيًا وفجروا قنابل

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الداخلية:مقتل 5 إرهابيين حاولوا استهداف كمين واغتالوا شرطيًا وفجروا قنابل الداخلية:مقتل 5 إرهابيين حاولوا استهداف كمين واغتالوا شرطيًا وفجروا قنابل
قالت وزارة الداخلية إن أجهزة الأمن حددت 5 من أعضاء لجنة عمليات نوعية بمركز الدلنجات فى البحيرة واستهدفتهم فى شقة بمنطقة العجمى أثناء عقدهم لقاء تنظيميا لإعداد عملية إرهابية فى كمين شرطة بالإسكندرية وبمجرد شعورهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة فبادلتهم بالمثل ما أسفر عن مصرعهم تاركين بندقية آلية، وطبنجة مُبلغ بسرقتها، وعددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة .

وبالفحص تبين أن الإرهابيين القتلى هم كل من "محمد أحمد يوسف العمورى" -مسئول اللجنة النوعية- و"عمار محمد عبد المجيد محمد"، "حمادة محمد محمد فتح الباب"، "محمد حمدى عبد الوهاب زيد" إضافة إلى شخص خامس.

وكشفت التحقيقات عن أن الجناة ارتكبوا عدة أعمال تخريبية، أبرزها اغتيال أمين الشرطة ربيع محمد عصفور من قوة مركز شرطة الدلنجات وتفجير عبوة ناسفة بجوار مركز شرطة الدلنجات وعبوة بجوار محكمة الدلنجات وعبوة بجوار مكتب بريد الدلنجات و6 عبوات ناسفة ببرج كهرباء جهد عالى على طريق الدلنجات وتفجير عبوتين ناسفتين أسفل برج كهرباء داخل حديقة سفارى ببندر الدلنجات .

وأكدت وزارة الداخلية استمرار بذل أقصى طاقتها فى ملاحقة وضبط أعضاء وكوادر الجماعات الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية للتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية وتجفيف منابع الدعم اللوجستى لعناصرها لضمان أمن واستقرار البلاد .

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مصر 365