جون كيرى لـ"cnn": بوتين يحول نفسه هدفا للجهاديين السنة بدعمه بشار الأسد

قال وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" لقناة "سى إن إن"، إن تدخل الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" العسكرى داخل سوريا ودعمه لنظام بشار الأسد، يفتح خيارات أكثر لحل الأزمة السورية، لكنه يجعل من الرئيس الروسى بانحيازه لنظام بشار الأسد وكتائب حزب الله وإيران هدفا لانتقام أبناء الطائفة السنية بالمنطقة وأولهم الجهاديون.

وأكد وزير خارجية أمريكا على ضرورة ضم السنة داخل إطار أى حل سياسى تتوصل إليه الأطراف المختلفة بشأن الأزمة السورية، وهو الحل الذى يقتضى تسليم السلطة من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، لأن وجوده لن يخلق أى فرص للسلام.

وأضاف "كيرى" لـ cnn أن دول التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية توصلت إلى ضرورة انتقال السلطة من الرئيس بشار الأسد وعدم رحيله الفورى لضمان عدم ارتكاب أى أعمال انتقامية، عملية انتقال تمتد لفترة زمنية وجيزة.

وأنهى "كيرى" حديثه بأن انتقال السلطة خلال فترة زمنية وجيزة سيضمن استمرار مؤسسات الدولة فى العمل وتفادى الانفجار الداخلى، على عكس ما حدث بالعراق ومن ثم إمكانية صياغة مستقبل جديد لسوريا.

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