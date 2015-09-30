صفحة "اليوم السابع" على فيس بوك تتخطى الـ9 ملايين متابع

تخطى عدد متابعى صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الأربعاء، الـ9 ملايين متابع، تأكيدًا وتعزيزًا لريادة الموقع الإلكترونى، على مستوى مصر والشرق الأوسط.

ووصل عدد متابعى صفحة "اليوم السابع" على موقع "جوجل بلس" لمليون و51 متابعًا، وعلى موقع تويتر 3 ملايين و573 ألفًا و773 متابعًا، ليكون الموقع الإخبارى الأول الأكثر متابعة على موقع التدوينات القصيرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

كما وصلت قناة اليوم السابع على اليوتيوب إلى مليون و79 ألف مشترك، وتعتبر القناة رقم 1 فى مصر والشرق الأوسط.

ووصل حساب "اليوم السابع" على إنستجرام نحو 338 ألف متابع ليحتل أكبر حساب لموقع إخبارى على إنستجرام فى مصر.

ويسعى "اليوم السابع" دائمًا لتقديم خدمات إخبارية جديدة ومتطورة، ليواكب الحدث أولاً بأول، وليكون عند حسن ظن القراء الأعزاء من خلال عدد من الصفحات المتخصصة على "فيس بوك" لتقديم الأخبار الخدمية وأخبار المنوعات واللقطات الطريفة والمعلومات الصحية وأخبار محافظات مصر، بالإضافة لنشر الصور لكل الأحداث.

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