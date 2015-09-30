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الرئاسة ترحب بقرار تحويل مصر لدولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار

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الرئاسة ترحب بقرار تحويل مصر لدولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار الرئاسة ترحب بقرار تحويل مصر لدولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار
رحبت رئاسة الجمهورية بقرار مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى اجتماعه اليوم بلندن، بالموافقة بإجماع الأصوات - مع امتناع دولة واحدة فقط عن التصويت- على تحول لدولة عمليات بالبنك، وهو ما يعكس إقراراً دولياً من كافة الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسى والاقتصادى فى مصر، لاسيما أن الاتفاقية التأسيسية للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول العمليات التى يمارس فيها البنك نشاطه بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق.

وأعربت رئاسة الجمهورية، عن تطلعها لقيام مجلس محافظى البنك بإقرار تحول مصر لدولة عمليات بشكل نهائى فى أقرب فرصة من أجل تعزيز مستوى التعاون بين المصرية والبنك فى إطار مؤسسى دائم ومستقر، خاصة بعد افتتاح مقر البنك فى القاهرة فى نوفمبرالماضى، وتتطلع إلى الانطلاق بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تميزاً، فى ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة وما تتمتع به من طاقة استيعابية واسعة.

تجدر الإشارة إلى أن تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك من شأنه تعزيز حجم نشاط واستثمارات البنك فى مصر ومشاركتنا مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة من أجل دعم وتطوير القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من أجل تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهى المجالات التى يتمتع فيها البنك بخبرات واسعة وفريدة وتشكل أحد أهم محاور خطط التنمية فى مصر.

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مصر 365

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