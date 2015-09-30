شرطة الأقصر تضبط شابًا عارى الجسد داخل مصلى سيدات بأحد مساجد المدينة

ألقى رجال النجدة بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، القبض على شاب عار داخل مصلى السيدات التابع لأحد المساجد الكبرى، بشارع المدينة المنورة ببندر الأقصر، ولم يتوصلوا لأسباب وجوده فى ذلك المكان بتلك الهيئة، وتم اقتياده لديوان القسم، وحرر محضر له، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

البداية كانت بتواجد المواطنين داخل أحد المساجد بشارع المدينة المنورة، وفوجئوا بوجود شخص عارى الجسد اليوم أثناء صلاة الظهر، وسماع صراخ وعويل صادر من مصلى النساء بالدور الثالث، فتوجه على الفور المصلون إلى المكان، ووجدوا أحد الأشخاص عاري الجسد، وتم إبلاغ شرطة النجدة، التى على الفور توجهت إلى مكان البلاغ.

وبسؤال الشخص اعترف أمام الضابط أنه دخل المسجد مع وقت صلاة العشاء أمس، الثلاثاء، وبعد الانتهاء غافل المصلون وصعد إلى أعلى سطح الجامع وقفز فوق الباب الحديدى، وتوجه إلى مكان الدور الثالث المخصص للنساء، وهذا الدور يستخدم أيضا لتحفيظ القرآن الكريم، ونام داخله عارى الجسد حتى تم ضبطه ظهراً، حرر محضر له، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

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