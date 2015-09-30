5 سنوات سجنا لمرشح بمجلس النواب بمحافظة البحيرة لاتهامه فى قضية قتل

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار إبراهيم مرسى، وعضوية المستشار محمد محجوب العباسى، والمستشار محمود القرموطى، بسجن عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب المقبل "مبروك محمد زعيتر" 5 سنوات على خلفية اتهامه فى قضية قتل وإحراز سلاح نارى.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن البرلمانى السابق حكم عليه من قبل فى هذه القضية بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه وتم الطعن على الحكم بالنقض ليتم محاكمته من جديد.
كما تقدم من محبسه خلال حبسه الاحتياطى بأوراقه للترشح لمجلس النواب المقبل، وتم إدراجه اسمه بكشوف المرشحين.