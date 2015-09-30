5 سنوات سجنا لمرشح بمجلس النواب بمحافظة البحيرة لاتهامه فى قضية قتل

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار إبراهيم مرسى، وعضوية المستشار محمد محجوب العباسى، والمستشار محمود القرموطى، بسجن عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب المقبل "مبروك محمد زعيتر" 5 سنوات على خلفية اتهامه فى قضية قتل وإحراز سلاح نارى.

يذكر أن البرلمانى السابق حكم عليه من قبل فى هذه القضية بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه وتم الطعن على الحكم بالنقض ليتم محاكمته من جديد.

كما تقدم من محبسه خلال حبسه الاحتياطى بأوراقه للترشح لمجلس النواب المقبل، وتم إدراجه اسمه بكشوف المرشحين.