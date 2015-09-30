أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

5 سنوات سجنا لمرشح بمجلس النواب بمحافظة البحيرة لاتهامه فى قضية قتل

Google+ Print
5 سنوات سجنا لمرشح بمجلس النواب بمحافظة البحيرة لاتهامه فى قضية قتل 5 سنوات سجنا لمرشح بمجلس النواب بمحافظة البحيرة لاتهامه فى قضية قتل
قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار إبراهيم مرسى، وعضوية المستشار محمد محجوب العباسى، والمستشار محمود القرموطى، بسجن عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب المقبل "مبروك محمد زعيتر" 5 سنوات على خلفية اتهامه فى قضية قتل وإحراز سلاح نارى.

يذكر أن البرلمانى السابق حكم عليه من قبل فى هذه القضية بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه وتم الطعن على الحكم بالنقض ليتم محاكمته من جديد.

كما تقدم من محبسه خلال حبسه الاحتياطى بأوراقه للترشح لمجلس النواب المقبل، وتم إدراجه اسمه بكشوف المرشحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365