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وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل نهاية 2017

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وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل نهاية 2017 وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل نهاية 2017
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه سيقوم بعرض مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على رئيس الجمهورية لإقراره، فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين.

وأشار وزير الصحة والسكان، فى تصريحات اليوم، إلى أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيا على كافة المحافظات، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.

وشدد وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأخير، بلجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، على أهمية وجود نظام تأمين صحى إجتماعى شامل، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات الطبية التى سيتم تقديمها ضمن القانون الجديد ستشمل كل الأمراض.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الدستور المصرى لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحى يكفل للمواطن المصرى رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.

بدأ وزير الصحة اجتماعه أمس الثلاثاء مع لجنة إعداد التأمين الصحى بعرض تقديمى عن أهم النقاط الواردة فى مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ثم تم عرض نتائج الحوار المجتمعى وورش العمل السابقة، كما تم شرح آليات مسودة القانون التى تضمن المساواة فى تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين، وتفعيل النظام التكافلى للمنظومة.

وفى نهاية الاجتماع تم عرض الهيكل الإدارى المقترح لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومجموعات العمل التى ستناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الانتقالية للعمل به.

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مصر 365