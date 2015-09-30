رئيس مدينة إدفو بأسوان يتهم أهالى العكارمية بالتسبب فى عطش أبنائهم بالمدارس

اتهم صبرى محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو شمال أسوان، أهالى نجع العكارمية التابعة لقرية الرمادى، بالتسبب فى افتعال مشكلة حرمان مدارسهم من مياه الشرب.

وأوضح رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى مياه الشرب قرروا توصيل خط جديد لزيادة سعة شبكة مياه الشرب، ولكن بعض الأهالى اعترضوا تنفيذ الخط الجديد، خوفاً من حدوث نقص مياه الشرب الواردة إلى أهالى منطقة الجبل الغربى بالرمادى قبلى، وتم اتخاذ الإجراء القانونى ضد أحد المواطنين الذى اعترض تركيب هذا الخط، وتحديد جلسة قضائية ضده سيتم النظر فيها الشهر الجارى.

وأضاف صبرى محمود، أنه تم إرسال سيارة محملة بالمياه للمدرستين فى العكارمية صباح اليوم، الأربعاء، وتم ملئ جميع خزانات المياه بهما، بما يسمح بانتظام الدارسة، ولكن بعض الأهالى يستغلون بدء العام الدارسى، لمنع توصيل خط المياه الجديد إلى بعض المنازل المجاورة لقريتهم.

وناشد رئيس مدينة إدفو أهالى القرية بالجلوس سويًا مع بعضهم البعض، من أجل التوصل لحل مشكلة خط المياه الجديد، وإعادة أبناءهم إلى المدارس مرة أخرى، بعد توفير المياه فى الخزانات الخاصة بكل مدرسة.