تنفيذى بورسعيد يوافق على إعطاء مهلة لنقابة التمريض لسداد مستحقات النادى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء مجدى نصر الدين على إعطاء مهلة 60 يوما لنقابة التمريض لسداد قيمة المقدم الـ 15% من ثمن قطعة الأرض السابق تخصيصها للنقابة بمنطقة النوادى ببورسعيد.

وأكد المجلس على إعطاء النقابة مهلة للبناء خلال عام من صدور الموافقة على أن يتم سحبها فى حالة عدم الالتزام بما أقره المجلس.

كما وافق المجلس على إرجاء قرارسحب الأرض المملوكة للمحافظة، والمقام عليها مدرسة العصفورى الخاصة بطرح البحر للدراسة المستفيضة وعرض على المستشار القانونى لإبداء الرأى قبل نهاية العام الدراسى.

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