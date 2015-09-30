بالصور اللجنة الوطنية المصرية للرياضيات تعقد مؤتمرها السنوى بجامعة كفر الشيخ

عقدت اللجنة الوطنية المصرية للرياضيات، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الشافى عبادة، اجتماعها السنوى فى جامعة كفر الشيخ بحضور أعضاء اللجنة، والدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ.

وعقب انتهاء الاجتماع تفقدت اللجنة الحرم الجامعى والمستشفى الجامعى وكلية الطب البشرى.

وأشاد الدكتور عبد الشافى عبادة، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للرياضيات والوفد، بإمكانات الجامعة التعليمية والبحثية والقيم الجمالية والمبانى والإنشاءات والتى تماثل المواصفات العالمية.



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