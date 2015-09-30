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بالصور.. حملة لإزالة إشغالات الطرق والتعدى على الأراضى بشبين القناطر

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شنت الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، وإزلة الأكشاك والباعة الجائلين والمتعدين على أملاك الدولة بمدينة شبين القناطر، استهدفت أكثر من 50 حالة مخالفة وتعد على أملاك الدولة بجانب الباعة الجائلين.

من جانبه أكد العميد شلبى يوسف، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون.

وأكد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر أن جميع الأجهزة تعمل جاهدة على إزالة كافة المخالفات الموجود بالميادين والشوارع لإعادة الانضباط مرة أخرى للقليوبية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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