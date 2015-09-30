وكيل "تعليم الغربية" يطالب بتغيير أثاث مدارس الثانوى غير المناسب للطلاب

أصدر صلاح العزازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليمات مشددة لمدير عام التعليم العام ، ومدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية بضرورة متابعة تغيير الأثاث المدرسى الموجود داخل فصول الثانوى، ليكون مناسباً للمرحلة العمرية لطلاب الثانوى.

كان وكيل الوزارة قد قام بجولة تفقدية، إلى مدرسة طنطا الثانوية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للوقوف على سير العملية التعليمية داخل المدرسة، ومتابعة انتظام الطلاب بالحصص ونسبة غياب طلاب الصف الثالث الثانوى، واكتشف أن بعض الأساس غير مناسب للمرحلة العمرية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل نظام المحاضرات، والأنشطة للصف الثالث الثانوى، وتلبية رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين لتلك المحاضرات، كما شدد أيضًا على تسجيل الغياب الإلكترونى أولاً بأول.

كما كلف وكيل الوزارة لجان متابعة من المديرية والإدارة لمتابعة محاضرات الصف الثالث بانتظام، ومعالجة أى سلبيات أخرى.

على صعيد آخر أصدر سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومسئولى هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمدارس، التى لم تستكمل صيانتها وتطبيق نظام الثلاث محاضرات على طلاب الثانوية العامة، بدلا من نظام الحصص لإعطاء وقت كاف للمدرس لشرح المواد الدراسية.