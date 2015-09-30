أناقة النجمات تسرق الأضواء في حفل خيري!

يقام العديد من المناسبات والحفلات والأحداث على هامش أسبوع الموضة في ميلانو، ولعل أبرزها كان حفل amfAR الخيري السنوي، وهذا العام كان زاخراً بحضور العديد من النجمات العالميات وعارضات الأزياء الشهيرات اللواتي زيّن سجادته السوداء بأجمل الإطلالات.

ومن أبرز هذه الإطلالات كانت عارضة الأزياء " هايدي كلوم" Heidi Klum التي اختارت فستاناً رائعاً من "أتيليه فيرساتشي" Atelier Versace باللون الأسود، وتزيّنت بمجوهرات من نفس اللون أيضاً. كما أحببنا إطلالة عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروزيو" Alessandra Ambrosio المُشرقة باللون الأصفر بفستان ذي تصميم عصري من "ديسكوارد" Dsquared2. كما أن الممثلة "داكوتا جونسون" Dakota Johnson اختارت إطلالة كلاسيكية رائعة من "ديور" Dior ذكرتنا بنجمات السينما في الخمسينيات. أما المغنية "بيكسي لوت" Pixie Lott فقد تألقت بفستان ذي تصميم ربيعي من "بلومارين" Blumarine وقد زيّنت قماشه الشفاف ورود ملونة. مدونة الموضة "كيارا فيرّاني" Chiara Ferragni اختارت إطلالة شبابية عصرية من "لويس فويتون" Louis Vuitton مؤلفة من فستان فضي قصير وحذاء أبيض بكعب متوسط. أما المغنية السمراء "سيارا" Ciara فقد بدت إطلالتها غاية في التميز حيث اختارت تصميماً من أحدث مجموعات "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli التي قدمتها الدار ضمن أسبوع الموضة الحالي، عبارة عن تنورة قصيرة من الجلد ومن فوقها تنورة متفاوتة الأطوال.

هذه هي الإطلالات التي أعجبتنا نحن ولفتت أنظارنا، وأنت ما هي إطلالاتك المفضلة؟

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