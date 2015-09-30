أسبوع باريس في يومه الأول: بروز المصممة كريستال كوشي

افتتح أسبوع باريس للأزياء الجاهزة بعروض عدد من المصممين الفرنسيين والأجانب منهم من يعرض لأول مرة في البرنامج الرسمي للعروض. من بين الأسماء الواعدة التي برزت بقوة في اليوم الأول من العروض ، اسم المصممة الفرنسية كريستال كوشي Christelle Kocher التي انتزعت الاعجاب من خلال مجموعة من الأزياء التي استوحتها من موضة الشارع. وقد عكست هذه المصممة التنوع الثقافي من الحضور القوي للعارضات المنحدرات من أوصول افريقية، آسيوية وأوروبية. وكذلك من خلال أزياء متنوّعة طعّمت بتفاصيل خارجة عن المألوف مثل مزج قماش الجينز مع الدانتيلا والاحجار والتطريزيات في زي واحد ، وارتداء فستان صيفي مزركش مع حذاء رياضي. وقد برز تفرّد هذه المصمّمة في المزج القوي ما بين الألوان والخامات الذي تجسد في أزياء عصرية وشبابية بالدرجة الأولى.

أما الاسم الثاني الذي برز بقوة في اليوم الأول من العروض فهو المصمم الفلندي تيِوماس ميريكوسكي Tuomas Merikoski مصمم دار "ألتو" Aalto. تميز عرضه بالكثير من التنوّع والتفرد، من خلال أزياء بسيطة مستوحاة من الثقافة الاسكندنافية والفلندية، لم تغب عنها اللمسة الفرنسية من حيث جودة الخامات التي صنعت منها أزياء العرض. وللتذكير فان هذا المصمم يعرض للمرة الثانية في البرنامج الرسمي للعروض الباريسية، و قد درس في المعهد الفرنسي للموضة وتعامل مع عدد من دور الموضة الفرنسية مثل جيفنشي ولويس فويتون.

من جهة أخرى، كرس المصمّم الايطالي انطوني فاكاريلو Anthony Vaccarelo مكانته في العروض الباريسة بعرض راق غلب عليه اللون الأسود. تميزت الازياء بقصات محددة الخطوط تنوّعت ما بين التنانير القصيرة والبنطلونات الضيقة القريبة من الجسم، طعمت بتفاصيل من الجلد. كما تخللت العرض فساتين صيفية قصيرة صنعت من الأقمشة الشفافة، وتنانير فضفاضة ذات الفتحات الجريئة. أدخل انطوني كافاريلو لمسة صيفية من خلال بعض الأزياء المصنوعة من الجينز التي صاحبتها بلوزات قطنية بيضاء ذات رسومات ربيعية.