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مصدر فرنسى: روسيا تستهدف المعارضة السورية وليس داعش

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مصدر فرنسى: روسيا تستهدف المعارضة السورية وليس داعش مصدر فرنسى: روسيا تستهدف المعارضة السورية وليس داعش
قال مصدر دبلوماسى فرنسى اليوم الاربعاء، أن الضربات الجوية الروسية فى سوريا هدفها فيما يبدو دعم الرئيس السورى بشار الأسد من خلال استهداف جماعات المعارضة وليس مقاتلى داعش.

وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه "اذا كانت حمص، وهو ما يبدو (هى المستهدفة) فأنها ليست داعش التى يستهدفونها لكن ربما جماعات معارضة وهو ما يؤكد انهم يدعمون نظام بشار وليس قتال داعش."
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