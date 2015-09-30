التحالف العربى: محاولة إيران تهريب أسلحة للحوثيين يعبر عن "ارتباكها"

أكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد عسيرى، أن محاولة إيران تهريب أسلحة للحوثيين فى اليمن، يعبرعن حالة الارتباك والإحباط التى أصابت طهران والميليشيات الحوثية، عقب عودة الحكومة الشرعية والرئيس هادى إلى عدن.

وقال المسئول العسكرى السعودى -فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن قوات التحالف رصدت محاولات تهريب هذه الأسلحة للميليشيات وتم ضبطها، مشيرا إلى وجود بعض العمليات الأخرى ولكن من الأفضل عدم الإفصاح عنها حاليا، حسب قوله.

وأضاف أن الزورق الإيرانى المحمل بالأسلحة الذى تم ضبطه أثناء توجهه إلى اليمن لدعم ميليشيات الحوثيين، هو أول عملية تهريب بهذا الحجم منذ أن فرضت قوات التحالف حظرا بحريا على اليمن، منذ نهاية مارس الماضى.

وأشار عسيرى إلى أن العملية الإيرانية جاءت لاستدامة العمليات العسكرية داخل اليمن وانقاذ الميليشيات الحوثية التى تخسر على الأرض ولتعكير صفو الشعب اليمنى وقتل فرحته، مؤكدا أن عملية إعادة الأمل مستمرة حتى يتحقق الاستقرار فى اليمن.

وأعلنت قوات التحالف العربى -فى وقت سابق اليوم- احتجاز مركب إيرانى محمل بالأسلحة، كان فى طريقه إلى اليمن.

>