بالصور.. بوتين: روسيا ستدعم الجيش السورى جوًا دون مشاركة برية

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدعم الجيش السورى جوًا فى عملية مكافحة الإرهاب بدون مشاركة فى العمليات البرية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بوتين قوله، فى تصريح اليوم، إن "مشاركة روسيا فى عملية مكافحة الإرهاب فى سوريا تأتى بناء على طلب موجه لروسيا من الإدارة السورية وعلى أساس القانون الدولي".

وأضاف الرئيس الروسى: "أقترح الانضمام للتحركات التى يقوم بها مركز التنسيق فى بغداد فى المرحلة الأولى من القتال ضد الإرهاب".

وأوضح بوتين، أن آلاف الأشخاص من روسيا يقاتلون فى جانب تنظيم "داعش" وسيعودون حتما إلى روسيا فى حال النجاح فى سوريا، مشيرا إلى أن الطريقة المناسبة الوحيدة لمكافحة الإرهاب الدولى هى التحرك بشكل وقائى فى سوريا.

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