خايف من البواسير.. اعرف أعراضها وأسبابها

البواسير من أكثر الأمراض انتشارًا بين الرجال والنساء على حد سواء، وعن أسباب وأعراض الإصابة بالبواسير يقول الدكتور إبراهيم كامل عيادة أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى، إن البواسير هى مرض ينتج بسبب تضخم الأوردة المغذية لمنطقة المستقيم.

وهناك عدد من الأوردة الداخلية والخارجية للمستقيم وتحدث البواسير بشكل خاص عندما تتضخم الأوردة الواقعة فى منطقة الشرج.

وفى أغلب الحالات تتدلى تلك الأوردة المتضخمة إلى خارج الشرج، وهو ما يمكن ملاحظته بصورة واضحة بمجرد تحسس موضعها.

وتبعًا لرأى إبراهيم عيادة فهناك عدد من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بمرض البواسير وأهمها:

- ظهور نزيف دموى عند عملية الإخراج.

>- وجود بعض الإفرازات المخاطية من فتحة الشرج.

>- الشعور بالحكة والألم عند عملية الإخراج.

>- الشعور الدائم بالرغبة فى التبرز وإفراغ الأمعاء.

فى النهاية يؤكد عيادة، ضرورة استشارة الطبيب بصورة فورية، فى حالة ظهور أى من تلك الأعراض، وعدم إهمالها لفترة طويلة، حتى لا تتضخم الحالة وتصل لمراحل متأخرة.