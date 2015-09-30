غدًا | محاكمة متهمي “اقتحام نادي الزمالك”

تنظر غدًا الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 13 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر، ومحاولة اقتحام نادي الزمالك، والشروع في قتل أحد العاملين بالنادي، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسي، وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة “الوايت نايتس” أمام نادى الزمالك في محاولة لاقتحامه، تنديدًا منهم بما صرح به رئيس النادي في ذلك الوقت بأنه لن يسمح للجمهور بدخول النادي لحضور تدريبات الفريق وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادى و كتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس نادى الزمالك.