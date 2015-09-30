غدًا | محاكمة 21 متهمًا بمحاولة إغتيال رئيس نادي الزمالك

تنظر غدًا الخميس، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، محاكمة 21 متهمًا لاتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاولة إغتيال رئيس الزمالك “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً عدد من الإتهامات يأتي على رأسها اتهام إستعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجني عليه الأول” رئيس نادي الزمالك ” وإنهم أعدوا لهذا الغرض ” اسلحة نارية ” إلى جانب ترصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.