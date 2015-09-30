حبس 6 متهمين اقتحموا مدرسة وسحلوا معلمة نهرت طالبا فى الجيزة

أمرعمرو صفوت، مدير نيابة قسم الجيزة، وباشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس 6 متهمين اقتحموا بوابات مدرسة "أبو اليسر"، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، واعتدوا بالضرب على إحدى المدرسات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المدرسة نهرت أحد التلاميذ بالمدرسة، بعدها بما يقرب من ساعة، فوجئ المدرسون والعاملون داخل المدرسة بـ 10 أشخاص اقتحموا البوابات وتوجهوا لفصل المعلمة أثناء شرحها للتلاميذ، وتعدوا عليها بالضرب ما أصابها بجروح متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد وسحجات وكدمات.

كانت الدكتورة بثينة كشك، مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد قالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إن أحد أولياء الأمور تعدى أمس، الثلاثاء، على معلمة داخل الفصل وأثناء شرحها، قائلة: استعان ولى الأمر بمجموعة من البلطجية لديهم سنج وآلات حادة، وتهجموا على المعلمة، وقاموا بتمزيق ملابسها داخل الفصل".

وأضافت "كشك" أنه تم إبلاغ الشرطةـ وحضرت على الفور وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة، مؤكدة أن المعلمة وزميليها اللذين أصيبا أثناء دفاعهما عنها يتلقون تهديدات صريحة من أولياء الأمور والبلطجية لإجبارهم على التنازل عن المحضر المحرر ضدهم.