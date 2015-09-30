نيمار: من الصعب ألا يكون جمهور برشلونة معنا

اعترف نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة أن مهمة تحقيق فريقه للفوز تكون أصعب حين لا يقف الجمهور معهم أثناء الخسارة.

وانتقد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة غياب الدعم من الجماهير في مدرجات كامب نو.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "نعم من الصعب أن نفوز بدون مساندة جماهيرنا، ولذلك فأنا سعيد بتحقيق الفوز رغم أننا عانينا خلال اللقاء".

نيمار أضاف "الفوز كان هو الأهم ولقد فعلت كل شيء لتحقيق ذلك مع باقي أعضاء الفريق".

وأتبع "أقوم بعملي وعلينا أن نتعايش مع غياب ليونيل ميسي وأن نظهر بشكل جيد أيضا في غيابه".

برشلونة حقق الفوز على باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف ليتصدروا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.