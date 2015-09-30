أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار: من الصعب ألا يكون جمهور برشلونة معنا

Google+ Print
نيمار: من الصعب ألا يكون جمهور برشلونة معنا نيمار: من الصعب ألا يكون جمهور برشلونة معنا

اعترف نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة أن مهمة تحقيق فريقه للفوز تكون أصعب حين لا يقف الجمهور معهم أثناء الخسارة.

وانتقد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة غياب الدعم من الجماهير في مدرجات كامب نو.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "نعم من الصعب أن نفوز بدون مساندة جماهيرنا، ولذلك فأنا سعيد بتحقيق الفوز رغم أننا عانينا خلال اللقاء".

نيمار أضاف "الفوز كان هو الأهم ولقد فعلت كل شيء لتحقيق ذلك مع باقي أعضاء الفريق".

وأتبع "أقوم بعملي وعلينا أن نتعايش مع غياب ليونيل ميسي وأن نظهر بشكل جيد أيضا في غيابه".

برشلونة حقق الفوز على باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف ليتصدروا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع