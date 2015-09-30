أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارادونا: على استعداد لقطع ذراعي مقابل اللعب مع تيفيز في بوكا جونيورز

Google+ Print
مارادونا: على استعداد لقطع ذراعي مقابل اللعب مع تيفيز في بوكا جونيورز مارادونا: على استعداد لقطع ذراعي مقابل اللعب مع تيفيز في بوكا جونيورز

(إفي): قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إنه على استعداد لتقديم "ذراع مقابل اللعب في بوكا جونيورز مع كارلوس تيفيز"، مشيرا إلى رغبته في قيادته فنيا من جديد.

وقال مارادونا في حوار مع صحيفة (أوليه) الرياضية الأرجنتينية من دبي:"أتمنى أن أعود مجددا إلى سن الثلاثين، وأحزم حقائبي للعودة كما فعل كارليتوس. كنت لأود العودة على هذا النحو، بكل قوة العالم. لذلك أقول إنني على استعداد لتقديم ذراع، من دون أدنى تردد، للعب في بوكا مع كارليتوس".

وبالتزامن مع مرور 20 عاما على عودة مارادونا إلى بوكا بعد لعبه لعدد من الأندية الأوروبية، قارن بطل مونديال 1986 عودته برجوع تيفيز، وقال إنه على الرغم من أنه لم يعد "بكل هذه القوة"، فإن عودتيهما "تتشابهان كثيرا".

وأضاف "يسعدني أنه اختار القميص الذي يعشقه. الآن علينا أن نستمتع به. كارليتوس وحده يمكنه أن يخلق كل ما حدث في (ملعب) لا بومبونيرا عند عودته. أحبه لإخلاصه".

كما قال إنه يتمنى العودة إلى تدريبه، كما فعل في مونديال جنوب أفريقيا 2010 ، ووصف مشاهدة بوكا في معقله (لا بومبونيرا) بأنها "مثل مقابلة البابا فرانسيس" بابا الفاتيكان.

وقال عن قميصه السابق الذي يرتديه تيفيز حاليا:"لا يوجد من هو أحق بالرقم عشرة في بوكا من كارليتوس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع