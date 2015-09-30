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#ليلة_الأبطال - بيللجريني يدافع: مانشستر سيتي ليس فاشلا أوروبيا

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#ليلة_الأبطال - بيللجريني يدافع: مانشستر سيتي ليس فاشلا أوروبيا #ليلة_الأبطال - بيللجريني يدافع: مانشستر سيتي ليس فاشلا أوروبيا

دافع مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي عن فريقه ضد اتهامات الصحفيين بالفشل على المستوى الأوروبي.

مانشستر سيتي خسر أولى مبارياته أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في ملعب الاتحاد بإنجلترا.

وقال بيللجريني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مساء الأربعاء أمام بروسيا مونشنجلادباخ: "قلتها من قبل وأقولها مرة أخرى، مانشستر سيتي لم يفشل أوروبيا".

بيللجريني استرسل قائلا "تأهلنا للدور التالي في الموسمين السابقين لكننا ودعنا البطولة من ثمن النهائي أمام برشلونة الذي يعد أقوى فرق العالم".

وأضاف "في الموسم الماضي هزمنا بايرن ميونخ ذهابا وإيابا وفزنا على روما في إيطاليا ثم ودعنا البطولة أمام برشلونة الذي توج باللقب وأنا لا أعتبر ذلك فشلا وفي هذا الموسم ايضا نعرف كيف سنحسم التأهل خلال المباريات القادمة رغم البداية السيئة".

ولم يسبق لمانشستر سيتي طوال تاريخهم أن تخطوا حاجز الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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