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#ليلة_الأبطال - فان جال: مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بدوري الأبطال

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#ليلة_الأبطال - فان جال: مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بدوري الأبطال #ليلة_الأبطال - فان جال: مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بدوري الأبطال

أقر لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد بجاهزية فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مانشستر يونايتد توج باللقب لأخر مرة في عام 2008 تحت قيادة مدربهم السابق أليكس فيرجسون.

وقال فان جال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فولفسبورج مساء الأربعاء: "أعتقد أن بإمكاننا التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم نظرا لما نملك من قوة في قائمتنا لكن الأمر لا يعتمد على الجودة فقط ولكن لابد من بعض الحظ أيضا".

فان جال تحدث أيضا عن متوسط ميدان فريقه باستيان شفاينشتايجر فقال: "شفايني كان هو قائد فريقي السابق بجانب فيليب لام في بايرن ميونيخ ولذلك فأنا أعتقد أنه مفيد للفريق خارج الملعب وداخله".

وأضاف "شفاينشتايجر تأقلم مع اللاعبين في الفريق ورأيناه يقود الفريق رغم أنه مازال لاعبا جديدا وهذا هو سبب استقدامنا له بما يملك من شخصية قوية".

مانشستر يونايتد يلتقي مع فولفسبورج الألماني على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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