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ستوريدج يغيب عن ليفربول في الدوري الأوروبي

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ستوريدج يغيب عن ليفربول في الدوري الأوروبي ستوريدج يغيب عن ليفربول في الدوري الأوروبي

أعلن برندان رودجرز مدرب ليفربول غياب مهاجم الفريق دانيل ستوريدج عن مباراة الريدز أمام سيون ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة مساء الخميس: "نسعى للفوز بالمباراة للمضي بعيدا في البطولة".

رودجرز أتبع "حفاظا على ستوريدج لن نشركه في مباراة سيون لأننا نريد أن يحتفظ بنشاطه وجاهزيته حتى مباراة الأسبوع المقبل في الدوري".

وعن النتائج المخيبة للأندية الإنجليزي، قال رودجرز: "على الاتحاد الإنجليزي أن يساعد الفرق بشكل أكبر وأن يقلل ضغط المباريات علينا لتحقيق نتائج جيدة".

ليفربول سيستضيف سيون السويسري مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

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