أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«البريد» تفعل خدمة توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لذوي الحالات الخاصة والمرضى

Google+ Print
«البريد» تفعل خدمة توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لذوي الحالات الخاصة والمرضى «البريد» تفعل خدمة توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لذوي الحالات الخاصة والمرضى

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، إن الهيئة ستفعل خدمة توصيل المعاشات للمنازل بالمجان للراغبين من أصحاب المعاشات كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، و ذوي الحالات الخاصة،في إطار الدور المجتمعي للهيئة وتيسيرا على المواطنين.

وأضاف رئيس هيئة البريد في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم البدء منذ شهر سبتمبر الجاري في تفعيل نظام جديد لخدمة توصيل المعاشات للمنازل عبر استمارة تم توزيعها على مكاتب البريد لكى يطلع عليها عميل المعاشات الذي تنطبق عليه الشروط السابقة ويملؤها دون أي تكاليف أو رسوم حال رغبته في توصيل المعاش لمنزله مجانا، تحتوي الاستمارة على بيانات العميل وعنوانه تفصيليا ورقم تليفونه لكي يسهل توصيل المعاش لمنزل العميل في المناطق المتاحة بها الخدمة.

وأوضح أن الهيئة تهتم دائما بتحسين جودة جميع الخدمات البريدية والمالية في إطار توجهات للتسهيل على كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة ومشاكل صحية, وأن عدد عملائها يبلغ 5,6 مليون عميل من أصحاب المعاشات في جميع المناطق البريدية.

وأكد الصغير أنه تم طبع استمارات تقديم الخدمة وتوزيعها على مكاتب بريد قطاع القاهرة (وسط وشمال وشرق وجنوب القاهرة وحلوان والقطامية) كاستطلاع رأي وبصفة مبدئية وتجريبية، على أن يتم تعميم التجربة على مختلف المناطق البريدية, موضحا أن الهيئة تستهدف 20% من العملاء كبار السن بقطاع القاهرة البالغ عددهم 25 ألف عميل، وأنها ستوفر كافة التسهيلات لتعريف أصحاب المعاشات من كبار السن بالخدمة وكيفية الاستفادة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك