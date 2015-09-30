«البريد» تفعل خدمة توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لذوي الحالات الخاصة والمرضى

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، إن الهيئة ستفعل خدمة توصيل المعاشات للمنازل بالمجان للراغبين من أصحاب المعاشات كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، و ذوي الحالات الخاصة،في إطار الدور المجتمعي للهيئة وتيسيرا على المواطنين.

وأضاف رئيس هيئة البريد في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم البدء منذ شهر سبتمبر الجاري في تفعيل نظام جديد لخدمة توصيل المعاشات للمنازل عبر استمارة تم توزيعها على مكاتب البريد لكى يطلع عليها عميل المعاشات الذي تنطبق عليه الشروط السابقة ويملؤها دون أي تكاليف أو رسوم حال رغبته في توصيل المعاش لمنزله مجانا، تحتوي الاستمارة على بيانات العميل وعنوانه تفصيليا ورقم تليفونه لكي يسهل توصيل المعاش لمنزل العميل في المناطق المتاحة بها الخدمة.

وأوضح أن الهيئة تهتم دائما بتحسين جودة جميع الخدمات البريدية والمالية في إطار توجهات الحكومة للتسهيل على كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة ومشاكل صحية, وأن عدد عملائها يبلغ 5,6 مليون عميل من أصحاب المعاشات في جميع المناطق البريدية.

وأكد الصغير أنه تم طبع استمارات تقديم الخدمة وتوزيعها على مكاتب بريد قطاع القاهرة (وسط وشمال وشرق وجنوب القاهرة وحلوان والقطامية) كاستطلاع رأي وبصفة مبدئية وتجريبية، على أن يتم تعميم التجربة على مختلف المناطق البريدية, موضحا أن الهيئة تستهدف 20% من العملاء كبار السن بقطاع القاهرة البالغ عددهم 25 ألف عميل، وأنها ستوفر كافة التسهيلات لتعريف أصحاب المعاشات من كبار السن بالخدمة وكيفية الاستفادة بها.