صورة - اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نعرف شيئا عن شعار الدوري الجديد

تبرأ إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم من الشعار الجديد لمسابقة الدوري المصري والذي ظهر في المؤتمر الصحفي للإعلان فوز قناتي الحياة و”TEN” بحقوق بث مباريات الدوري المصري عن موسم 2015/2016.

إيهاب لهيطة صرح لـFilGoal.com: "لا نعرف شيئا عن الشعار الجديد للدوري المصري، ولم نكن طرفا في تغييره".

لهيطة أضاف "ربما يكون اجتهاد من شركة بريزينتيشن الراعية للدوري أو ما شابه، لكننا لا نعلم شيء عنه".

كان المؤتمر الصحفي للإعلان عن بيع حقوق بث الدوري المصري شهد ظهور شعار جديد للمسابقة، ما دفع البعض للحديث عن ابتكار الاتحاد المصري لكرة القدم شعار جديد على غرار دوريات العالم الكبرى.