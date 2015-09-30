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ميدو يكشف لـ في الجول - ماذا يستفيد الإسماعيلي من معسكر دبي

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ميدو يكشف لـ في الجول - ماذا يستفيد الإسماعيلي من معسكر دبي ميدو يكشف لـ في الجول - ماذا يستفيد الإسماعيلي من معسكر دبي

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها، من خلال المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الفريق في دبي.

ويخوض الإسماعيلي معسكرا في دبي استعدادا للموسم الجديد من الدوري يبدأ يوم 3 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى يوم 15.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "تحقيق الإنسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامي، سيكون الهدف الأهم من معسكر دبي".

وتابع "كما أننا سنستقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سنخوض به مباريات الدوري في الموسم الجديد".

وأكمل "المباريات الودية القوية التي سيخوضها الإسماعيلي في المعسكر بروح اللقاءات الرسمية سوف تكون الدافع لنا لتحقيق أهدافنا من وراء المعسكر التدريبي".

ويخوض الإسماعيلي خلال معسكره ثلاث مباريات مع فرق أهلي دبي ووادي دجلة ودبي أيام 7 و 10و 14 أكتوبر المقبل.

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