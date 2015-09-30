الزمالك يدعو جماهيره لدعم الفريق في مران الجمعة

وافق الجهاز الفني للزمالك على السماح للجماهير بمتابعة مران الفريق يوم الجمعة، لدعمه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفدرالية.

الزمالك تعرض لخسارة ثقيلة من النجم الساحلي في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بنتيجة 5-1.

ويحتاج الفريق الأبيض لتسجيل أربعة أهداف في مباراة الإياب يوم السبت من أجل التأهل مباشرة للمباراة النهائية.

مرتضى منصور رئيس النادي زار مران الفريق أمس الثلاثاء واجتمع باللاعبين من أجل دعمهم بعد الخسارة، وشحذ الهمم قبل مواجهة النجم.

والدور الآن على الجماهير، ولذلك وافق جوزفالدو فيريرا المدير الفني على تواجدهم في المدرجات يوم الجمعة.