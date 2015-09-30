تريزيجيه يظهر في قائمة أندرلخت للقاء كارباكا بالدوري الأوروبي

دخل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أندرلخت القائمة المبدئية لفريقه التي تستعد للقاء كارباكا اغدام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل أندرلخت ضيفا على الفريق الأذريبيجاني في ثاني جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة العاشرة.

ودخل تريزيجيه القائمة التي ضمت 22 لاعبا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم الـ18 لاعبا الذين سيخوضون المباراة في وقت لاحق مساء الأربعاء.

ولم يشارك تريزيجيه مع الفريق الأول لأندرلخت في أي مباراة حتى الآن وذلك منذ انتقاله للفريق قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان أندرلخت قد تعادل في الجولة الأولى مع موناكو إيجابيا بهدف لمثله في المجموعة التي يتصدرها توتنام بثلاث نقاط، فيما يأتي كارباكا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.