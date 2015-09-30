وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في الشارقة

أشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن عدد إجمالي الحوادث المرورية التي وقعت خلال الفترة من 23 حتى 26 من الشهر الحالي قد بلغت 6 حوادث مرورية نتج عنها حالتا وفاة و3 حالات إصاباتها بليغة و(1) حالة متوسطة و(2) حالتين بسيطة.

وأكد العقيد أحمد بن درويش رئيس قسم المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن عدم التزام السائقين لإرشادات السير والمرور يعتبر أحد أبرز الأسباب التي ادت الى وقوع هذه الحوادث المرورية اضافة الى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والقيادة بطيش وتهور.

حيث دعا قائدي المركبات إلى التقيّد بتعليمات وإجراءات السلامة المرورية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وتجنب السلوك الخاطئ أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف والانشغال بغير الطريق.