أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تواجد مرورى مكثف بشارع الجيش بالسويس.. وحملات لتحليل سموم ومخدرات للسائقين

Google+ Print
تواجد مرورى مكثف بشارع الجيش بالسويس.. وحملات لتحليل سموم ومخدرات للسائقين تواجد مرورى مكثف بشارع الجيش بالسويس.. وحملات لتحليل سموم ومخدرات للسائقين
أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، على مدير المرور العميد محمد الدفراوى، أنه لا توقف للميكروباصات بشارع الجيش وتكثيف التواجد المرورى بالشارع لتيسير الحركة المرورية.

وأكد مدير المرورعلى استمرارحملة كشف وتحليل السموم على جميع سائقى سيارات الأجرة والملاكى والنقل بالتنسيق مع الصحة تحليل مبدئى، مشيرا إلى أنه إذا ثبت التعاطى لسائق السيارة يتم التحفظ على السائق ثم يتم الذهاب لمديرية الصحة لعمل تحليل دم فى المعمل المشترك فى المستشفى العام للتأكد من النتيجة، ويتم كل ذلك خلال مدة اقصاها ساعتان.

وشدد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، على العميد محمد الدفراوى، قائد مرور السويس، باستمرار التواجد المرورى فى شارع الجيش من الساعة السابعة صباحا لتيسير العملية المرورية، وطلب المحافظ من المرور تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين فى منظومة عداد التاكسى طوال اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغر لمحافظة السويس، برئاسة اللواء العربى السروى، محافظ السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365