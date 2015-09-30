تواجد مرورى مكثف بشارع الجيش بالسويس.. وحملات لتحليل سموم ومخدرات للسائقين

أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، على مدير المرور العميد محمد الدفراوى، أنه لا توقف للميكروباصات بشارع الجيش وتكثيف التواجد المرورى بالشارع لتيسير الحركة المرورية.

وأكد مدير المرورعلى استمرارحملة كشف وتحليل السموم على جميع سائقى سيارات الأجرة والملاكى والنقل بالتنسيق مع الصحة تحليل مبدئى، مشيرا إلى أنه إذا ثبت التعاطى لسائق السيارة يتم التحفظ على السائق ثم يتم الذهاب لمديرية الصحة لعمل تحليل دم فى المعمل المشترك فى المستشفى العام للتأكد من النتيجة، ويتم كل ذلك خلال مدة اقصاها ساعتان.

وشدد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، على العميد محمد الدفراوى، قائد مرور السويس، باستمرار التواجد المرورى فى شارع الجيش من الساعة السابعة صباحا لتيسير العملية المرورية، وطلب المحافظ من المرور تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين فى منظومة عداد التاكسى طوال اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغر لمحافظة السويس، برئاسة اللواء العربى السروى، محافظ السويس.