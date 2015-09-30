"الصحة" تدعم مركز أورام أسوان بأجهزة علاج حديثة بتكلفة 50 مليون جنيه

دعمت وزارة الصحة والسكان، مركز الأورام بمحافظة أسوان، بـ6 أجهزة حديثة عالية الجودة، لاستخدامها فى خدمة المرضى المترددين على المركز، والتى وصلت تكلفتها الإجمالية إلى حوالى 50 مليون جنيه.

صرح الدكتور حازم الفيل، مدير مركز أورام أسوان، لـ"اليوم السابع"، بأن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة أسوان، استمع إلى خطة تطوير المركز ودعم منظومة الأشعة التشخيصية والعلاجية، خلال الفترة السابقة، من خلال التنسيق مع الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ودعم المركز بأجهزة جديدة عالية الجودة، مشيراً إلى أن الوزير وافق على توفير جهاز أشعة مقطعية حديث للمركز يضم 128 مقطعاً، ابتداءً من منتصف أكتوبر المقبل.

وأضاف مدير مركز الأورام بأسوان، بأن خطة تطوير المركز، بدء العمل خلالها بتطوير قسم الأشعة وتزويده بجهاز موجات صوتية حديث "سونار"، بالإضافة إلى دعم المركز بجهاز رنين مغناطيسى بقوة 1.5 تسلا، لافتاً إلى أن هذا الجهاز غير متوافر داخل المستشفيات الحكومية بمحافظة أسوان، ويفوق الأجهزة الموجودة داخل المراكز الخاصة، نظرًا لجودته وتكلفته العالية، مؤكداً بأن هذا الجهاز سيوفر على عدد كبير من المرضى عناء السفر إلى محافظة الأقصر لإجراء أشعة رنين مغناطيسى، بالإضافة إلى أنه متاح لغير مرضى الأورام بالمركز.

وتابع الدكتور حازم تصريحاته، قائلاً: "تم تدعيم مركز أورام أسوان أيضاً بجهاز معجل خطى للعلاج الإشعاعى يعمل بتكنولوجيا 3D ثلاثية الأبعاد، لدقته فى قتل الخلايا السرطانية المصابة مع الحفاظ على الخلايا السليمة بالجسم".

وأشار إلى أن الخطة شملت تدعيم المركز بجهاز مسح ذرى حديث بديلاً للجهاز السابق القديم، وجهاز التخطيط الإشعاعى CT ، وأيضاً وحدة أشعة على الثدى لعلاج أورام الثدى للمرأة.

وأكد الدكتور حازم الفيل، أن خطة التطوير تتم وفق جدول زمنى، ومن المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر فبراير المقبل بعد وصول جميع الأجهزة الحديثة إلى المركز، والتى ستساهم بشكل كبير لخدمة عدد ضخم من المترددين على المركز من محافظة أسوان، وأيضًا المحافظات الأخرى المجاورة "الأقصر وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد، ومدينتى حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى مرضى يحملون جنسيات سودانية بالتنسيق مع القنصلية السودانية بأسوان".