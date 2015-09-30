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إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 11سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأربعاء، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 90 متهما وهم 1 من القاهرة و2 من الجيزة و1 من الإسكندرية و16 من المنيا و16 من سوهاج و13 من أسيوط و8 من الفيوم و6 من البحيرة و5 من الدقهلية و4 من قنا و3 من الغربية و2 من كفر الشيخ و1 من بني سويف و1 من الشرقية و11 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.


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