محافظ الإسكندرية: المحافظة شهدت منذ أمس ما يعادل 7% من متوسط المطر فى العام

أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أنه منذ الصباح الباكر جار شفط مياه الأمطار بواسطة سيارات شفط الصرف الصحى، حيث إن الإسكندرية منذ منتصف الليل قد شهدت تغيرًا مفاجئًا للطقس، وهطول كميات كبيرة من الأمطار تعادل ضعف ما كان متوقعا من هيئة الأرصاد الجوية، وما يعادل 7% من متوسط الأمطار فى العام، موضحا أن أكثر الأماكن التى تأثرت بمياه الأمطار هى الأماكن المنخفضة عن المستوى الطبيعى.

وأشار فى بيان صادر منذ قليل إلى أنه شكل غرفة عمليات عاجلة فجر اليوم لمتابعة سقوط الأمطار الغزيرة التى تمر بها المحافظة، برئاستة من مستشارى المحافظ وجميع قيادات ومسئولى شركة الصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، وجميع معاونى رؤساء الأحياء للمرافق، وذلك لحصر وحل مشكلات جميع المناطق التى تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة المفاجئة بدءا من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم.

من جهة أخرى، كلف المحافظ إدارات المتابعة الميدانية برصد مناطق تجمعات المطر والإبلاغ الفورى عنها لتسليك الشنايش ودفع عربات الكسح وخاصة للأماكن المعروفة فى العام الماضى ذات المنسوب المنخفض ومناطق تجمعات مياه الأمطار، مؤكدا أن الأسبقية للمسارات الرئيسية للمرور منعا لتكدس المرور وأمام المدارس ومطالع ومنازل الكبارى وفى الأنفاق، وأضاف أن جميع سيارات الصرف الصحى تعمل على مدار 24 ساعة بنوبتجيات وورديات لمواجهة أى مشكلة طارئة.

وأوضحت شركة الصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان أنه قبل عطلة عيد الأضحى المبارك تم تسليك جميع شنايش المطر، إلا أنه ومع كمية الأمطار غير المتوقعة فى أول يوم لهطول الأمطار والتى تعد ضعف الطاقة الاستيعابية لمحطات ومواتير الشفط، ولكن الشركة قامت منذ الصباح الباكر بتشغيل جميع عربات الكسح وحل معظم المشكلات في أكثر المناطق تأثرا، وجار شفط باقى المياه من عدة مناطق أخرى.

وأعلن المحافظ أنه سيعقد اجتماعا صباح غد الخميس بمشاركة جميع الجهات المعنية للإعلان عن خطة المحافظة فى فصل الشتاء وخلال العام الدراسى الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم الاجتماع مع وزير الإسكان لعرض مشاكل الصرف الصحى والتابعة للوزارة لحلها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمنع أى مشكلات طارئة من الممكن حدوثها.