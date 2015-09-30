تشكيل لجنة أمنية بجامعة دمنهور لمواجهة أحداث العنف داخل الحرم الجامعى

أعلن الدكتور محمد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بأعمال رئيس الجامعة عن تشكيل لجنة أمنية موسعة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لمواجهة أى أحداث عنف تخل بسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى إحالة 3 موظفين للتحقيق لعدم التزامهم بتعليمات مسئولى الأمن بالجامعة.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم لاجتماع مجلس جامعة دمنهور بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور مجدى سليمان نائب رئيس الجامعة للشئون البيئية، وجميع عمداء الكليات ومستشارى الجامعة والأمين العام.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه بصدد تأسيس مركز للعلاقات الخارجية لتفعيل البروتوكولات المشروعات التى تعقد بين الجامعة والجامعات الأخرى.

كما ناقش رئيس مجلس الجامعة تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة الفساد بجميع كليات الجامعة تحت إشراف الدكتور مجدى خليل سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالجامعة بالإضافة إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بكل بنوده مشيرًا إلى منع وجود أى موظف ينتمى لصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة لرئيسه فى العمل.

كما ناقش مجلس الجامعة الشروط الخاصة بعدد 20 منحة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا فى إطار التعاون بين الجامعة ودول حوض النيل والقرن الأفريقى فى تخصصات "التمريض، الطب البيطرى،الزراعة، التربية، التجارة".