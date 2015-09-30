مجلس سيدات الأعمال العرب يتفقد للأكاديمية العربية بالإسكندرية

استقبلت الأكاديمية العربية، اليوم، الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب وأعضاء المجلس، حيث كان فى استقبالها الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية فى زيارة تفقدت خلالها ومجلسها الموقر المبانى والمنشآت التعليمية بالأكاديمية مثل القبة السماوية ومجمع المحاكات المتكامل ومحاكى النقل البحرى.

وأشار بيان صادر من الأكاديمية، منذ قليل، أن تلك الزيارة لبحث سبل التعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب والأكاديمية العربية والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون فى الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أبدى مجلس سيدات الأعمال العرب إعجابهم الشديد بالأكاديمية العربية وما تقدمه لأبناء الوطن العربى من أحدث ما توصل إليه العلم.

من جانبها، أكدت الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب على إعجابها الشديد بالأكاديمية العربية ومنشآتها التعليمية، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يتخرج نجلها من الأكاديمية العربية بدلاً من دراسته فى إحدى الجامعات الأمريكية مشددة على أن الأكاديمية العربية صرح تعليمى عالمى كبير لا يقل على عن أى جامعة بأمريكا أو أوروبا، وأن مجلس سيدات الأعمال العرب سيوقع قريباً بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية من أجل زيادة دراسة الفتيات العرب بالأكاديمية العربية فى مختلف التخصصات، ومضيفة أنها ستطالب بزيادة عدد الطلبة من دولة الكويت بالأكاديمية العربية.

فى سياق متصل أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، على سعادته الكبيرة بزيارة مجلس سيدات الأعمال العرب، برئاسة الشيخة حصة الصباح، مشيراً إلى أن الأكاديمية العربية هى قلعة العلم بالوطن العربى تفتح ذراعيها دائماً لكافة المؤسسات العربية، وترحب بالتعاون من أجل تقدم الوطن العربى، مضيفاً أن فى ظل التفاهم المتبادل بين الأكاديمية ومجلس سيدات الأعمال العرب سيكون هناك قريباً بروتوكول من أجل التعاون بينهما.

على هامش الزيارة قدم رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية إلى رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب تقديراً لزيارة المجلس للأكاديمية.