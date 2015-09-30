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محافظ الشرقية يزور نجل شهيد شرطة مريض خلال تفقده مركزا طبيا بالقنايات

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محافظ الشرقية يزور نجل شهيد شرطة مريض خلال تفقده مركزا طبيا بالقنايات محافظ الشرقية يزور نجل شهيد شرطة مريض خلال تفقده مركزا طبيا بالقنايات
زار الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، الطفل محمد خالد عبد الله، والمصاب بكسر بالساق اليمنى بمستشفى القنايات المركزى، إثر حادث عارض، وهو نجل شهيد الشرطة خالد عبد الله، والذى استشهد خلال الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد أثناء تأدية واجبه.

جاء ذلك على هامش زيارته لمركز شفاء للأطفال حديثى الولادة بمدينة القنايات، والمقام بالجهود الذاتية ومكون من 4 طوابق يضم "أقسام الأشعة والحضانات والعناية المركزة ويقدم خدمة طبية متميزة بالمجان لجميع المواطنين".

وأشاد المحافظ بالصرح الطبى الكبير الذى يقدم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى وبالمجان، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الخير للمساهمة فى إحداث التنمية المنشودة.

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