الميه مش بس بترويك.. بتقوى أسنانك وتخلصك من رائحة الفم الكريهة

المياه أحد منابع الحياة، لها الكثير من الفوائد، بل إنها أساس بناء الجسم والعيش بصحة جيدة، فالجسم يعطش وأعضاؤه تعطش وتحتاج إلى الارتواء.

وفى هذا الموضوع تحدثنا الدكتورة نهلة ياسر أخصائية أمراض الفم والأسنان، عن جزئية لا يعلم بها البعض، وهى أن المياه يمكنها أن تصبح عنصرا أساسيا فى تقوية الأسنان وحمايتها من المشكلات والتكسر والتسوس.

وتوضح نهلة أن المياه تحتوى على العديد من المعادن والعناصر، خاصة العنصر الرئيسى الذى يعزز صحة الأسنان، ويعزز من قوتها وصلابتها ومنع تكسرها وهشاشتها، وهو ما يجعلها قادرة على مسح الأسنان والضروس، والنفاذ إلى ما بينها أقوى من أية أداة لتنظيف الأسنان، فهى تخلص الأسنان من بواق الطعام.

وتابعت أخصائية الفم والأسنان حديثها معددة فوائد المياه لصحة الأسنان مؤكدة على أنها تزيد القدرة على تفاعل الفم وإفرازاته مع الطعام فتحسن من المضغ لأنها تحسن إفراز اللعاب بشكل سليم، والمياه قادرة على الحفاظ على الطبقة الحامية والمغلفة للأسنان، وتزيد من تدعيمها وتنظيفها وتخلص من الجير أولا بأول فى حال شربها بشكل منتظم وكميات كبيرة.