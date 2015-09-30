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الأشعة تحدد مصير غالي وسليمان من مباراة أورلاندو

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الأشعة تحدد مصير غالي وسليمان من مباراة أورلاندو الأشعة تحدد مصير غالي وسليمان من مباراة أورلاندو

وليد سليمان – حسام غالي

يجري الثنائي حسام غالي ووليد سليمان لاعبا فريق الكرة بالنادي الأهلي أشعة اليوم الاربعاء، للإطمئنان علي إصابتهما وامكانية لحقاهما بالمباراة المقبلة أمام اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي الاحد المقبل.

ويعاني غالي من إجهاد في العضلة الخلفية، فيما أصيب وليد سليمان بإلتواء في الكاحل خلال التدريبات ابعده عن المباريات الماضية.

واصل الثنائي المصاب وليد سليمان وحسام غالي التأهيل المنفرد في مران الأهلي الأربعاء فيما وصل متأخرا أحمد فتحي وسعد سمير.

وبدأ الأهلي إستعداداته امس الثلاثاء لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 4 اكتوبر القادم في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وشهد مران الأمس محاضرة فنية من المدير الفني فتحي مبروك مع لاعبيه شرح خلالها بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة الذهاب وأدت الى الخسارة بهدف نظيف.

وخصص مبروك خلال المران فقرة للتمريرات العرضية في نهاية المران بوضع المهاجمين محمد حمدي زكي وعماد متعب ومؤمن زكريا وجون انطوي وعمرو جمال وأحمد عبدالظاهر داخل منطقة الجزاء لاستقبال العرضيات من الطرفين.

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